Еще 10 тысяч устройств для защиты от птиц установят на ЛЭП в Подмосковье

Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц установят на линиях электропередачи в Подмосковье в 2025 году. Они предотвратят посадку пернатых на опасных участках.

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание безопасности птиц. Для этого в этом году в Подмосковье установят 10,3 тысячи специальных устройств, которые снизят риск для пернатых.

На опорах ЛЭП обустроят стержни, которые затруднят посадку птиц, а также барьерные конструкции.

Такие работы в регионе проводят ежегодно. В прошлом году на ЛЭП установили 7,2 тысячи таких устройств.

«Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона». – отметили в Минэнергетики Подмосковья.