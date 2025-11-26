Еще 10 тысяч такси прекратили работу в Подмосковье из-за отсутствия страховки

С начала года в Подмосковье из-за отсутствия обязательного страхового полиса ответственности перевозчика прекратили работать более десяти тысяч такси. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2024 года все таксоперевозчики обязаны иметь полис ОСГОП. Он обеспечивает финансовую защиту пассажиров во время поездки. Работа без такого документа грозит водителям аннулированием разрешения и серьезными штрафами.

Согласно статье 11.31 КоАП РФ, штраф за отсутствие ОСГОП составляет до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона — для юридических. В ведомстве уточнили, что оформление полиса является федеральным требованием. Так, пассажиры могут рассчитывать на выплаты до двух миллионов рублей в случае вреда жизни или здоровью и до 23 тысяч рублей — при повреждении имущества. Полис действует один год.

После оформления страховки перевозчики должны подать заявление через региональный портал госуслуг, чтобы внести изменения в реестр такси. Всего в Московской области на данный момент зарегистрировано более 119 тысяч автомобилей такси и свыше 31,5 тысячи перевозчиков.