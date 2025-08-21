Еще 10 тысяч онлайн-заявлений на приватизацию жилья подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области жители подали более десяти тысяч заявлений на приватизацию муниципального жилья. Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут те, кто живет в квартире по договору социального найма, для этого нужно войти на портал через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В услугу встроен сервис предпроверки, который помогает избежать ошибок при заполнении и ускоряет обработку заявлений. Услуга бесплатная, а результат приходит в личный кабинет в течение 30 рабочих дней.

В Мингносуправления Московской области уточнили, что это часть национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который помогает цифровизировать услуги и повысить технологический уровень региона.