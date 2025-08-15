Еще 10 тысяч килограммов металлолома направили на переработку в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Еще 10,8 тысячи килограммов черного металла направили на переработку в Коломну. Такую партию за одну неделю собрали на КПО «Восток»

Как рассказали в областном министерстве по содержанию территорий, среди собранных отходов были решетки для гриля, столовые приборы, металлические трубы, овощные терки, старая посуда, инструменты и многое другое.

Комплекс по переработке отходов «Восток» ежедневно собирает около шести тонн металлолома. Современные технологии позволяют быстро отделять вторсырье при помощи магнитных сепараторов.

«Напоминаем, что металлические предметы важно собирать отдельно и помещать в синие контейнеры для вторичных материалов. Эти емкости предназначены специально для сбора перерабатываемых ресурсов, обеспечивая эффективное использование природных богатств нашей планеты», — добавили в министерстве.

Переработанные металлы используют для изготовления различных механизмов, промышленного оборудования и мелких изделий.