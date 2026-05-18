Еще 10 тысяч гектаров залежных земель введут в сельхозоборот в Подмосковье

В Подмосковье началась ежегодная кампания по вовлечению в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель. В 2026 году в регионе планируют вновь начать использовать около 10 тысяч гектаров участков, которые более пяти лет не применяли по назначению.

В прошлом году аграрии Подмосковья освоили свыше семи тысяч гектаров залежных земель.

Основная цель программы — расширение посевных площадей и развитие сельхозпроизводства. Благодаря возвращению земель в оборот предприятия получают возможность увеличивать объемы выращивания сельскохозяйственных культур, развивать животноводство, запускать инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места в сельской местности.

«Со своей стороны мы предоставляем субсидию на проведение культуртехнических мероприятий, которая покрывает до 50% затрат на реализацию проектов с учетом предельной стоимости работ на гектар», — пояснил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Средства господдержки можно направить на расчистку территорий от кустарников, деревьев, камней и другой растительности, а также на подготовку почвы, рыхление, плантаж и разработку проектной документации.

Кампания уже началась в ряде муниципалитетов. Первыми к работе приступили хозяйства в Клину и Серпухове, где в оборот уже ввели десятки гектаров земель.

Наиболее масштабные проекты в этом году реализуют в Волоколамске, Рузе и Воскресенске с участием крупных сельхозпредприятий региона, среди которых «Шульгино», «ТиЭйч-Рус Милк Фуд», «Рассвет-Авангард», «Фермер-Сити „Рузский“» и «РусМилк».