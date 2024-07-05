Еще 10 тысяч домов Подмосковья подключили к газу с начала года

Реализация президентской программы социальной газификации продолжается в Подмосковье. Так, «Мособлгаз» подключил к «голубому топливу» юбилейный 10-тысячный дом в деревне Ионово Орехово-Зуевского округа.

Президентский проект реализуют в регионе уже три года. За это время «Мособлгаз» провел газ более чем в 57 тысяч домовладений.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

По его словам, на 2024 год запланировано создание технической возможности для подключения еще 13 тысяч домов. Так, качество жизни повысят для 60 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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