Еще 10 тротуаров приведут в порядок в Подольске

В Подольске завершили работы на шести участках пешеходной сети. Еще на десяти объектах благоустройство продолжается, а основные работы планируют завершить в июле и августе.

В городском округе продолжается обновление пешеходной инфраструктуры. На сегодняшний день специалисты уже привели в порядок шесть участков. Новые тротуары появились вдоль Подольского краеведческого музея на улице Февральской, на улице Орджоникидзе между домами № 13 и № 15, а также на улице Маштакова между домами № 8 и № 13. Работы завершены и на улице Свердлова между домами № 3 и № 5А, а также возле домов № 46, № 48 и № 48Б на улице Кирова.

Сейчас благоустройство ведется сразу на десяти объектах. Рабочие обновляют пешеходные зоны на улице Кирова за домами № 37 и № 47, между домами № 43 и № 45, а также рядом с домом № 59А. Продолжаются работы на улице Высотной напротив дома № 7. Кроме того, новый тротуар обустраивают на Флотском проезде вдоль школы.

«Развитие удобной и безопасной пешеходной сети остается одной из важных задач. Жители должны иметь комфортный доступ к социальным объектам, остановкам общественного транспорта и местам отдыха», — отметили в администрации округа.

В ближайшее время работы начнутся еще на нескольких участках. В план благоустройства включен тротуар на улице Бородинской — от остановочного пункта до дома № 12/11 на улице Багратиона. Также обновление ждет территорию рядом с гимназией имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск на улице Революции, 2.

Всего в программу текущего года вошли 20 объектов. Большую часть из них планируют привести в порядок до конца лета.