Еще 10 сухостойных деревьев удалили в Дмитрове с начала октября

Служба благоустройства «Рогачево» Дмитровского округа продолжает работу по уходу за зелеными насаждениями. Они удалили 10 сухостоев с начала октября.

Служба удалила и подрезала деревья в Рогачеве, Покровском, Куликове, Насадкине и Мельчевке. С начала октября удалили 10 сухостоев, обрезали ветки на 20 деревьях и подрезали 30 крупных кустарников — они мешали движению транспорта и пешеходам. Специалисты также ликвидировали поросль на площади более 60 квадратных метров. Большая часть работ выполнена по просьбе жителей, а значит, они вовлечены в процесс благоустройства.

Отметим, что после всех работ измельчили ветви объемом более 50 кубометров. Благоустройство территории продолжается.

«Обрезка деревьев является важной частью ухода за зелеными насаждениями. Она не только улучшает внешний вид наших населенных пунктов, но и способствует безопасности жителей, предотвращая падение сухих ветвей и аварийных деревьев», — отметил заместитель главы Дмитровского округа Михаил Жуков.

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