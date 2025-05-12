Еще 10 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за 3 дня

Комитет по конкурентной политике Московской области с 5 по 7 мая опубликовал 10 закупок. Их разместили в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона ЕАСУЗ.

По программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» планируют капитально отремонтировать тепловые сети в Электростали. В Зарайске обновят очистные сооружения в селе Чулки-Соколово.

Кроме того, специалисты отремонтируют школы в Балашихе, Серпухове и Ступине. В последнем округе также проведут работы на стадионе «Металлург». Они пройдут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».