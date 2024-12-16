Еще 10 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 10 новых закупок с 9 по 13 декабря. Соответствующая информация появилась на портале ЕАСУЗ.

Большая часть закупок на прошлой неделе связана со сферой здравоохранения. В частности, речь идет об услугах по организации питания пациентов в медицинских учреждениях, а также о поставках дезинфицирующих средств для нужд здравоохранения региона в 2025–2026 годах.

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в городском округе Истра после выбора подрядчика планируют провести капитальный ремонт участков тепловых сетей в деревне Покровское и селе Рождествено в 2025 году. В Богородском городском округе также ищут подрядчика для реконструкции котельной «Авдотьино-Нижняя» с увеличением её мощности до 4,6 МВт.

Вся информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Для малых закупок, сумма которых не превышает 600 тысяч рублей, доступен Электронный магазин Московской области.