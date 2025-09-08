Еще 10 снарядов времен ВОВ обезвредили в Волоколамском округе

В минувшую пятницу сотрудники группы проведения взравотехнических работ специализированного отряда № 2 «Мособлпожспаса» успешно нейтрализовали десять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Объекты обнаружили Волоколамском муниципальном округе.

Находки, которые представляли угрозу для жителей, извлекли из земли на территории органической фермы.

Заместитель начальника территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» Андрей Образцов сообщил, что взрывоопасные предметы обнаружили возле деревни Чертаново во время земляных работ. Их нашли добровольцы из поискового отряда «Эхо войны».

«Прибывшие специалисты идентифицировали боеприпасы как четыре минометные мины, а также пять артиллерийских снарядов 75-миллиметрового калибра и один — 105-миллиметрового калибра. После чего взрывотехники перевезли боеприпасы в специальном контейнере в безопасное место, где обезвредили их согласно инструкции», — рассказал Образцов.

Сотрудники 203-й пожарно-спасательной части территориального управления № 2 обеспечили совместную работу взрывотехников и сотрудников экстренных служб Волоколамского округа от момента находки снарядов до их ликвидации.