Еще 10 снарядов времен ВОВ обезвредили в Рузе

В Рузском округе специалисты «Мособлпожспаса» ликвидировали 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных неподалеку от деревни Новогорбово. Опасные предметы накануне обнаружили участники поискового отряда «Эхо Войны» во время раскопок.

Спасатели незамедлительно оцепили потенциально опасную зону.

«Прибывшие взрывотехники идентифицировали боеприпасы как девять 37-миллиметровых артиллерийских снарядов и одну 50-миллиметровую минометную мину периода Великой Отечественной войны. Используя взрывобезопасный контейнер, они перевезли снаряды на специальный полигон, где обезвредили их в соответствии с инструкцией», — пояснил заместитель начальника 265-й пожарно-спасательной части Владимир Старостин.

Специалисты обеспечили взаимодействие взрывотехников и сотрудников экстренных служб Рузского округа, а также проследили за безопасным выполнением взрывотехнических работ.