Еще 10 случаев незаконного сброса мусора выявили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжают выявлять нарушителей, которые несанкционированно выбрасывают мусор на контейнерные площадки. С 4 по 11 октября зафиксировали 10 таких случаев.

Владельцам транспортных средств, которые подвозят и незаконно выбрасывают отходы на контейнерных площадках, выпишут штрафы от 70 до 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа, нарушения вновь зафиксировали на улице Черняховского в Видном и в деревне Картино.

«Один из водителей приехал на легковом автомобиле, двое на грузовом и остальные на фургонах. Видеокамера системы „Безопасный регион“ оказала большую помощь и зафиксировала нарушителей», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что жители Подмосковья обязаны утилизировать отходы в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора. Сбрасывать стройотходы в любые контейнеры для бытового мусора или возле них также запрещено.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксируют номера нарушителей, привозящих мусор как на легковых, так и на грузовых машинах. Штрафы для физических лиц составляют до 70 тысяч рублей, для должностных лиц их установили в размере до 100 тысяч, для юридических лиц санкции достигают 200 тысяч рублей.

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