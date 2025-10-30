Еще 10 школ искусств капитально отремонтируют в Подмосковье до конца 2026 года

В Подмосковье запланировано масштабное обновление школ искусств. С 2025 по 2026 год в регионе капитально отремонтируют 10 таких учреждений.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Семья».

В список вошли учреждения в разных округах: центральная детская школа искусств «Гармония» в Наро-Фоминске, детская музыкальная школа № 4» в Пересвете, школа «Синтез» в Серпухове и музыкальная школа имени А. А. Алябьева» в Пущине.

В программу также включили детскую школу искусств № 3» в поселке ВУГИ, Климовскую детскую музыкальную школу, учреждение в Электростали и школу имени С. И. Танеева в Одинцовском округе.

Главная цель программы — сделать обучение комфортным и безопасным для детей.

В рамках капитального ремонта специалисты заменят инженерные системы, окна и двери. Особое внимание уделят внутреннему оформлению: отремонтируют классы, концертные залы, коридоры и санитарные помещения.

После завершения работ школы получат новую мебель и современное оборудование — все что необходимо для творчества и вдохновения юных музыкантов и художников.