Еще 10 новых детских садов построят в Подмосковье в 2025 году

Масштабная программа по строительству объектов образования продолжается в Подмосковье. В 2025 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще 10 новых детских садов.

«Президент страны неоднократно подчеркивал, что тема демографии остается ключевой. Это комплексная работа, важной ее составляющей является создание новых мест в садиках. Ежегодно в Подмосковье строятся новые объекты, в прошлом году введены 11 детсадов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В планах на 2025 год 10 объектов. Например, в Люберцах построят детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников. В Химках на месте старого здания бывшего детского сада появится новое, садик будет рассчитан на 320 мест.

Новые сады достроят также в округах Сергиево-Посадский, Домодедово, Истра, Лобня, Раменское, Солнечногорск, Щелково.