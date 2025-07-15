Еще 10 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Истре

На прошлой неделе в муниципальном округе Истра демонтировали 10 незаконных рекламных конструкций. Все действия проводятся строго по закону.

Сломанные щиты, криво повешенные баннеры, ржавые штендеры на обочине — все это не только портит облик округа, но и представляет угрозу. Некоторые конструкции установлены без каких-либо документов, плохо закреплены и могут упасть в любой момент — особенно при ветре или дожде.

На прошлой неделе в Истре демонтировали 10 конструкций «мусорного типа» — без данных о владельцах и разрешений. Еще 5 информационных объектов убрали в Снегирях, Чеснокове и Покровском — уже в рамках исполнения ранее выданных предписаний.

Мониторинг рекламных и информационных конструкций в округе ведется на постоянной основе. Особое внимание уделяется зонам с повышенной проходимостью: вдоль дорог, у остановок и в пешеходных коридорах. Здесь реклама особенно опасна — она отвлекает водителей, ограничивает обзор и может упасть на прохожих.

Нарушителей уведомляют, выдают предписания. В случае игнорирования — конструкции демонтируют в принудительном порядке.