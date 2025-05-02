Еще 10 нестационарных торговых объектов снесли в Реутове в 2025 году

В Реутове продолжают сносить нестационарные торговые объекты в рамках комплексного благоустройства муниципалитета. С начала 2025 года ликвидировали уже 10 построек.

В апреле закрылись павильоны на улицах Строителей и Дзержинского, демонтировали мойку и шиномонтаж на Северном объезде, разбирают чайхану.

Администрация Реутова напомнила, что нестационарные торговые объекты могут устанавливаться только при наличии всех согласований. При выявлении нарушений правообладателю выставят требования о демонтаже сроком до 15 рабочих дней. Если собственник не выполнит требование, тогда объект снесут в принудительном порядке.

В Реутове на постоянной основе выявляют и устраняют незаконно построенные объекты. Владельцам НТО рекомендовано самостоятельно проверить правовой статус и оперативно устранить нарушения, чтобы избежать административных санкций и демонтажа.