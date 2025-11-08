Еще 10 нестационарных торговых объектов демонтировали в Истре в октябре

В муниципальном округе Истра активно продолжается работа по освобождению земель от незаконно установленных нестационарных торговых объектов. В октябре 2025 года демонтировали 10 таких объектов в рамках семи мероприятий, организованных администрацией.

Демонтаж проводился в Истре, Курсакове, Карасине, поселке Гидроузла имени Куйбышева, Агрогородке, Новопетровском и Куртникове.

Кроме того, собственники самостоятельно демонтировали постройки в Алексино, Карцево и Агрогородке. Основной причиной для демонтажа стало отсутствие у владельцев разрешительных документов на размещение объектов, а также нарушение условий договоров.

Эти меры направлены на обеспечение законности землепользования и поддержание порядка на территории округа. В 2025 году в Подмосковье, по распоряжению губернатора Андрея Воробьева, реализуется масштабная программа по трансформации нестационарной торговли, целью которой является приведение нестационарных торговых объектов в надлежащий цивилизованный вид.

Отдел потребительского рынка администрации округа регулярно проводит мониторинг территории для выявления незаконно размещенных торговых точек и реагирует на обращения жителей по вопросам незаконной торговли.

Эта работа также входит в программу трансформации, направленную на улучшение городской среды и соблюдение правопорядка.