Еще 10 населенных пунктов подключат к газу в Истре к 2028 году

В муниципальном округе Истра действует губернаторская программа по строительству газопроводов-источников и внутрипоселковых сетей в негазифицированных населенных пунктах, поэтому к 2028 году еще в 10 деревень проведут голубое топливо. Там построят газопроводы высокого давления, а после приступят к подключению жилых домов.

Уже в 2027 году газификация охватит деревни Деньково, Шапково, Лисавино, Рубцово, Курово, Пречистое. Поселок Лесодолгоруково, Зеленый Курган и Полевшина. А в 2028 году очередь дойдет до Горшково.

Выбор населенных пунктов осуществляется правительством Подмосковья по следующим критериям: численность населения — должно быть постоянно зарегистрированных не менее 30 жителей и экономическая целесообразность, то есть капитальные затраты на газификацию в расчете на одного жителя не должны превышать 450 тысяч рублей.