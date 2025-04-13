Еще 10 лифтов заменят в многоквартирных домах в Пушкино в 2025 году

В 2025 году в Пушкинском округе Московской области запланирован капитальный ремонт 203 многоквартирных домов. В рамках этой программы заменят 10 лифтов в жилых зданиях.

Новые лифты появятся в доме № 16 на 2-м Фабричном проезде, доме № 3 на улице Гоголя, доме № 8 на Ярославском шоссе в Пушкино и доме № 1 на улице Герцена в поселке Правдинский.

Обновленные лифты будут работать значительно тише, обладать повышенной скоростью движения и оснащены современными системами безопасности, что особенно важно для маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с маленькими детьми.

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов отметил, что в муниципалитете реализуют большую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов.

«Мы в лидерах среди муниципалитетов региона. За последние 10 лет отремонтировано 635 домов», — сообщил Красноцветов.

Ранее, в 2024 году, в округе капитально обновили 196 многоквартирных домов, включая замену лифтового оборудования в 16 домах. В 2023 году в Пушкинском округе отремонтировали 82 дома, включая замену 36 лифтов в 16 многоквартирных домах.

Реализация программы капитального ремонта направлена на повышение качества жизни жителей округа, улучшение безопасности и комфорта проживания.