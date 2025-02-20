Еще 10 котельных присоединили к электросетям «Мособлэнерго» с января

С января «Мособлэнерго» подключила к сетям 10 котельных в восьми округах региона. Компания в 2025 году продолжит модернизировать объекты электроэнергетики.

По одной котельной подключили к сетям в Пушкино, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Одинцове, Люберцах, Луховицах и Кашире. В Раменском округе присоединили два объекта. Кроме того, в Люберцах увеличили мощность одного источника теплоснабжения.

«Мы уделяем ключевое внимание мероприятиям по обеспечению надежным электроснабжением объектов ЖКХ Подмосковья. Это важная часть модернизации коммунального хозяйства, ведь стабильная подача электроресурса — один из факторов, от которых зависит качественная работа котельных, центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и других объектов жизнеобеспечения населения», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В прошлом году сотрудники «Мособлэнерго» присоединили к сетям в регионе 76 социально значимых объектов.