Еще 10 котельных построят в Солнечногорске до 2045 года

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел неформальную встречу с активными жителями и лидерами общественного мнения. Основной темой обсуждения стала подготовка инженерной инфраструктуры и жилого фонда к осенне-зимнему сезону. В рамках плана до 2045 года в округе планируется строительство 10 новых котельных и реконструкция 57 существующих.

В беседе приняли участие заместители главы Леонид Степанов и Майя Морева, а также руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

Константин Михальков подробно рассказал о масштабной модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в этом году. В рамках инвестиционной программы проведены масштабные работы в котельных в микрорайоне Выстрел, по улице Стеклозаводской, а также в поселках Менделеево и Лыткино, где практически полностью обновлено оборудование: котлы, насосы, станции химводоподготовки и прочее. Реконструкция котельных в поселке Миронцево и деревне Голубое проходит в несколько этапов. Также в округе меняют более 30 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления.

«К отопительному сезону с начала года мы подготовились основательно. Подробно рассказал, как идут работы буквально по каждой котельной, как формируются тарифы ЖКХ, как подключаем соцобъекты и восстанавливаем благоустройство в городе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.