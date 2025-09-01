Еще 10 километров теплосетей заменят в Дмитрове к началу отопительного сезона

В Дмитрове продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева . До наступления холодов в муниципалитете заменят 10 километров теплосетей, отремонтируют пять котлов, возведут две новые котельные и ЦТП.

Еженедельные оперативные штабы возглавляет временно исполняющий полномочия главы Михаил Шувалов. Он также выезжает на места.

В микрорайоне Внуковский реализуют два важных проекта. Первый — реконструкция участка теплосети от котельной до теплового пункта у дома № 12. Длина коммуникаций — 1300 метров. Подрядчик — ООО «ТК Строй». Представитель компании доложил главе, что уже проложено 200 метров трубопровода, заканчивается траншейный этап. Дальше сети будут прокладывать наземным способом. Для этого ежедневно трудится бригада из семи человек.

Второй проект — возведение центрального теплового пункта. Здесь работает подрядчик ООО «Троя».

«Площадка уже залита бетоном, сейчас монолит застывает, вскоре здесь будет установлена быстровозводимая конструкция здания ЦТП. Затем будет доставлено оборудование: теплообменники, насосы. Их монтировать будут специалисты завода-изготовителя», рассказал Олег Терехов, руководитель производства работ.

Врип главы округа Михаил Шувалов поблагодарил подрядную организацию за ответственный подход ко всем выполняемым работам.

«Проводимые работы по модернизации системы теплоснабжения объектов округа позволят сделать подачу тепла и горячего водоснабжения к абонентам более стабильными и качественными. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Уверен, что результат того стоит — мы создаем надежную систему теплоснабжения, стараемся сделать наш округ еще более комфортным для жизни», — подчеркнул Михаил Шувалов.