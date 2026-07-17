Еще 10 дворов благоустроят в Дмитрове в 2026 году
Комплексное благоустройство семи дворовых территорий ведется в микрорайоне Внуковский в Дмитрове. На объекте ежедневно работают восемь специалистов, задействованы тракторы, самосвалы и другая специализированная техника.
Жилые дома в микрорайоне Внуковский построили еще в 80-х годах прошлого века. Тогда отдельные пешеходные дорожки не предусматривались, а количество автомобилей было значительно меньше.
«Жителей стало больше, автомобилей стало больше. Требовалось подойти комплексно к этому микрорайону. Сделать не только асфальт в одном дворе или расширить одну парковку, а провести именно комплексное благоустройство дворовых территорий. Сделать тротуары по всему району, расширить парковочные пространства, расширить проезды», — рассказал заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков.
Перед началом работ провели встречи с жителями. Они смогли высказать свои предложения, многие из которых легли в основу проекта. Людмила Зоидова, к примеру, попросила сохранить палисадник возле своего подъезда. Уже много лет она ухаживает за декоративными кустарниками и сама косит траву. Вместе с соседями женщина выступила против строительства тротуара на месте зеленой зоны. Их мнение учли: в двух дворах с небольшой интенсивностью движения палисадники сохранили.
У дома № 16а устанавливают бордюрный камень, который отделит проезжую часть от нового тротуара. Эта дорога ведет к местной школе, поэтому безопасный маршрут особенно важен для детей и их родителей. Помимо ремонта проездов и пешеходных дорожек, в микрорайоне обновят и детские площадки.
В 2026 году в Дмитрове запланировано благоустройство 10 дворов. Еще три дворовые территории преобразятся на улицах Московской и Подъячева.