Еще 10 дворов благоустроят в Дмитрове в 2026 году

Комплексное благоустройство семи дворовых территорий ведется в микрорайоне Внуковский в Дмитрове. На объекте ежедневно работают восемь специалистов, задействованы тракторы, самосвалы и другая специализированная техника.

Жилые дома в микрорайоне Внуковский построили еще в 80-х годах прошлого века. Тогда отдельные пешеходные дорожки не предусматривались, а количество автомобилей было значительно меньше.

«Жителей стало больше, автомобилей стало больше. Требовалось подойти комплексно к этому микрорайону. Сделать не только асфальт в одном дворе или расширить одну парковку, а провести именно комплексное благоустройство дворовых территорий. Сделать тротуары по всему району, расширить парковочные пространства, расширить проезды», — рассказал заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков.