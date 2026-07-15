Еще 10 дворов благоустроят в Балашихе в 2026 году

Новую детскую площадку начали обустраивать в одном из дворов на Рождественской улице в Балашихе. Всего в округе в этом году обновят 10 дворовых территорий.

Открытия детской площадки ждет молодая семья Кельдишевых — Алексей, Юлия и их дочка Анна. Игровое оборудование сюда пока не доставили, но «сыпучке», которую завезли для будущей песочницы, уже нашлось применение.

«Честно говоря, здесь не хватало площадок детских. И мы очень рады, что здесь благоустроят территорию и сделают детскую площадку: есть песочницы новые, качели — нам это в радость», — сказал глава семьи Алексей Кельдишев.

Для маленьких жителей микрорайона Железнодорожный установят качели, карусель, песочницу, спортивный комплекс и игровые городки. Первые шаги к капитальному преображению уже позади: площадку покрыли асфальтом, а сейчас рабочие благоустраивают газон и пешеходные дорожки. Запустить процесс удалось благодаря инициативе самих собственников, которые провели общее собрание на госуслугах. Администрация округа идею поддержала: включила проект в Народную программу и выделила субсидию управляющим компаниям.

«В свое время была достаточно большая проблема, связанная с дворами, которые находились в собственности жителей многоквартирных домов. И мы не могли, к сожалению, вкладывать туда бюджетные средства. Сегодня законодательство было изменено, и мы имеем возможность субсидировать управляющие компании», — рассказал глава городского округа Балашиха Серей Юров.

В этом году субсидии пойдут на благоустройство шести дворов округа.

«Абсолютно все поменять и благоустроить мы не можем, но программа действует на постоянной основе. Мы видим уже даже качество тех площадок, с которых мы начинали, меняется; требования совсем другие. И они настолько современны, что уже надо запускать новый процесс. Но всему свое время и, естественно, средства требуются», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в Балашихе до конца года отремонтируют 10 дворов и обновят 20 детских площадок.