Еще 10 дворов благоустроили в Наро-Фоминске в 2024 году

В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году благоустроили 10 дворов в Наро-Фоминском городском округе. Комплексное благоустройство каждого отдельного двора — результат взаимодействия жителей города, администрации территориального управления и городского округа, а также депутатского корпуса на всех уровнях.

Дворы благоустроили в Наро-Фоминске на улице Калинина, Профсоюзной, Школьной, Маршала Куркоткина и Шибанкова, в рабочем поселке Селятино, а также в городе Верея на Больничном переулке.

В рамках благоустройства во дворах уложили новое асфальтовое покрытие на внутриквартальных проездах и парковках, обустроили тротуары, установили бортовые камни, высадили кустовые деревья и газон.

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