Еще 10 детских садов и 17 школ построят в Подмосковье по госпрограмме

В этом году в Подмосковье построят 10 детских садов и 17 школ в рамках госпрограммы. На эти цели направят более 34 миллиардов рублей, рассказали в Мособлдуме.

Образовательные учреждения в Подмосковье строят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Так, в этом на возведение новых детских садов направят более 5,9 миллиарда рублей, а на новые школы — более 28,9 миллиарда.

Два учреждения по госпрограмме построят в новом жилом комплексе на улице Комсомольской в Реутове.

«Наша задача в таких вопросах идти на опережение. Поэтому уже сейчас инвестор начал строительство двух объектов образования. Капсулу в основание строительства детского сада заложили еще в декабре 2024 года. Строить начали в январе этого года. На сегодняшний день объект готов на 8%, работы ведутся согласно графику», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Школа будет рассчитана на 750 мест. Внутри обустроят учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы. На территории обустроят площадки для игр и занятий спортом.

«Будем следить и дальше, чтобы пожелания жителей учитывались, и все было сдано в заявленный срок», — подытожил Игорь Брынцалов.