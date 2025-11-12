Еще 1 млн телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье с января

Жителям Подмосковья доступны телемедицинские консультации, позволяющие получить квалифицированную помощь в домашних условиях. Услугой могут воспользоваться не только взрослые, но и дети.

Кроме того, обратиться к врачу онлайн могут беременные женщины. Важное условие — необходимо совершить первичный визит в поликлинику.

«На онлайн-приеме врач проверяет динамику и ход лечения, дает рекомендации, расшифровывает анализы, а также при необходимости может направить на прием к узкопрофильному специалисту или продлить электронный рецепт на льготное лекарство. С начала года врачи в Подмосковье провели более 1,1 миллиона телемедицинских консультаций детям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, этот показатель в пять раз превышает прошлогодний.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна в приложении «РТ ДокторОнлайн», на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по номеру телефона 122 или на приеме у лечащего врача.