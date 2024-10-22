Епископ Сергиево-Посадский провел богослужение к 255-летию храма в Лобне

Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, правящий архиерей Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил визит в Лобню. Он провел богослужение к 255-летию основания Спасского храма.

Архиерейское богослужение по случаю 255-летия основания Спасского храма прошло в церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киове. Епископу сослужили благочинный Лобненского церковного округа, настоятель Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев, благочинные Дмитровского, Солнечногорского, Химкинского церковных округов и духовенства Лобненского церковного округа. Хор Сретенского монастыря исполнил божественные песнопения.

Службу посетила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«После богослужения владыка благословил меня на добрые дела во благо города», — поделилась в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Архиерей Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл вручил многодетным семьям медали I и Il степеней «Патриарший знак материнства» и грамоты за труды в честь Года семьи и 255-летия Спасского храма.

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