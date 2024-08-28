Молебен к началу учебного года провели в Дмитрове

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил напутственный молебен. Службу в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове приурочили к предстоящему началу учебного года.

Епископа торжественно встретили перед Успенским собором благочинный Дмитровского церковного округа, протоиерей Афанасий Чорногуз и заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина. Визит был приурочен к кануну Успения Пресвятой Богородицы, началу нового учебного года и 870-летию Дмитрова.

Владыка впервые провел в Дмитрове такой масштабный молебен в сослужении с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний. Он также обратился с проповедью к школьникам и призвал их трудиться, проявляя терпение. После епископ Кирилл передал директорам школ новые учебники по основам православной культуры.

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