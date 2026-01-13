Епископ РПЦ совершил богослужение в Орехово-Зуеве

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай 11 января совершил утреннее богослужение в Богородицерождественском соборе. В этот день, который называется попразднеством, Русская православная церковь продолжает отмечать Рождество Христово.

На литургии, которую провел владыка Николай, вспоминали праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, а также мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Епископ Николай и заместитель главы городского округа Данила Просвиров также посетили тематическую Рождественскую выставку в Орехово-Зуеве. В экспозиции, открытой в Выставочном зале, представлено 190 работ, которые объединяет любовь к Родине, природе и русской культуре. На полотнах изображены и православные мотивы: церкви, священнослужители, иконы, фрагменты росписи храмов и праздничные натюрморты.

Рождественская выставка будет работать до 20 января. Посетить ее можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.