Епископ Николай провел беседу о духовности со студентами техникума в Павловском Посаде

Епископ Николай, побывавший с визитом в городском округе, посетил и Павлово-Посадский техникум. Владыка встретился со студентами и обсудил с ними важные темы.

Встреча прошла в формате живого общения. В актовом зале собралось около 150 молодых людей. Епископ рассказал студентам, как проходил послушание на поприще главы издательства Московской патриархии, и ответил на многочисленные вопросы аудитории. Основными темами беседы стали добро и зло, брак и семья, духовная жизнь общества и человека в современном мире. Также участники встречи обсудили молодежные субкультуры.

Директор учебного заведения Татьяна Дугушкина поблагодарила епископа Николая за интересный и содержательный разговор, а тот подарил главе техникуме икону архангела Михаила. Небольшие иконы получили на память от Владыки и все студенты, присутствовавшие на встрече.

Для епископа также провели небольшую экскурсию по техникуму. Он осмотрел стенды о студенческой жизни учащихся в фойе и помещения техники труда.

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