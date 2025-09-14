Эпидемиолог Зарайской больницы напомнил о важности вакцинации от гриппа

В Зарайской больнице врач-эпидемиолог Марина Якушева поделилась интересными и важными фактами о гриппе, которые могут удивить многих. Специалист отметила, что вирус гриппа обладает невероятной живучестью.

На твердых поверхностях, таких как дверные ручки и деньги, он может сохранять активность до двух недель, а в воздухе — несколько часов. Это подчеркивает важность регулярного мытья рук и проветривания помещений для предотвращения распространения вируса.

«Многие люди считают, что грипп — это всего лишь температура и общее недомогание. Однако главная опасность заключается в том, что грипп может ослабить иммунитет, что создает благоприятные условия для присоединения бактериальной инфекции. Это может привести к тяжелым осложнениям, которые иногда заканчиваются летальным исходом. Это похоже на пролом в крепостной стене, через который могут хлынуть враги», — отметила Марина Якушева.