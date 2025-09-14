Эпидемиолог Зарайской больницы напомнил о важности вакцинации от гриппа
В Зарайской больнице врач-эпидемиолог Марина Якушева поделилась интересными и важными фактами о гриппе, которые могут удивить многих. Специалист отметила, что вирус гриппа обладает невероятной живучестью.
На твердых поверхностях, таких как дверные ручки и деньги, он может сохранять активность до двух недель, а в воздухе — несколько часов. Это подчеркивает важность регулярного мытья рук и проветривания помещений для предотвращения распространения вируса.
«Многие люди считают, что грипп — это всего лишь температура и общее недомогание. Однако главная опасность заключается в том, что грипп может ослабить иммунитет, что создает благоприятные условия для присоединения бактериальной инфекции. Это может привести к тяжелым осложнениям, которые иногда заканчиваются летальным исходом. Это похоже на пролом в крепостной стене, через который могут хлынуть враги», — отметила Марина Якушева.
Самым важным фактом является то, что грипп непредсказуем. Вирусы гриппа постоянно мутируют, что делает их трудноуловимыми. По словам Марины Якушевой, вакцинация — это надежный способ подготовки иммунной системы к встрече с гриппом. Хотя прививка не дает 100% гарантии, она значительно снижает риск тяжелого течения болезни.
«При проявлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это поможет избежать осложнений и сохранить здоровье», — предостерегает от самолечения врач-эпидемиолог.
Таким образом, информация, предоставленная Мариной Якушевой, подчеркивает важность профилактики и своевременного обращения за медицинской помощью в борьбе с гриппом.