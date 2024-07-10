Эпидемиолог появился в Лобненской больнице по системе наставничества

Екатерина Волотилова — врач-стажер. Она будет работать в Лобненской больнице в отделении клинико-диагностической лаборатории. Екатерине предстоит проводить преаналитику и участвовать в исследованиях медицинского учреждения.

Екатерина Воротилова получила диплом Московского государственного медицинского университета, а теперь продолжила обучение в ординатуре «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» по специальности – врач клинико-лабораторной диагностики.

«Воспитание новых кадров — один из ключевых аспектов развития медицины. Стажера курируют старшие коллеги. Молодой доктор выполняет преаналитику в лаборатории, участвует в выполнении клинических исследований, работает в системе данных для выдачи и внесения результатов лабораторных исследований, выполняет требования санитарно-эпидемиологического режима, проходит обучение работе на анализаторах», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Татьяна Склярова.

Екатерина Воротилова будет работать по системе наставничества. Программа помогает быстро адаптироваться в коллективе, добиться карьерного роста, способствует развитию культуры в организации, повышает качество обслуживания и удерживает персонал.

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