Энергоцентр для деревообрабатывающего завода построят в Егорьевске в этом году

В Егорьевске продолжается реализация крупного промышленного проекта. Для деревообрабатывающего предприятия «Ультрадекор» строят собственный энергоцентр, который позволит компании снизить зависимость от внешних источников энергоснабжения и оптимизировать производственные расходы.

Новый объект возводят в поселке Новом, его мощность составит 50 мегаватт. Ввод в эксплуатацию намечен на конец года.

Объем инвестиций в строительство оценивают примерно в 820 миллионов рублей. По расчетам, при высокой загрузке — не менее 90% от проектной мощности — проект сможет окупиться уже через несколько лет за счет экономии на энергоресурсах. Это, как ожидается, повысит устойчивость предприятия и усилит его позиции на рынке.

Процесс работ находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области, специалисты которого оценивают готовность объекта в 42%.

Будущий энергоцентр будет выполнять сразу несколько технологических задач: обеспечивать подачу горячего воздуха для сушки древесно-стружечных плит, а также транспортировать нагретое термомасло для нужд действующей котельной.

Производственные мощности компании уже сейчас остаются значительными: предприятие перерабатывает десятки тонн сырья в час, а связанный с ним завод по выпуску ориентированно-стружечных плит ежегодно производит сотни тысяч кубометров продукции.

Запуск энергоцентра станет важным этапом модернизации, позволяя повысить эффективность производства и снизить издержки.