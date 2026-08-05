Свыше 25 тысяч новых объектов подключили к электросетям в Подмосковье с января

В первой половине 2026 года энергосетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» заключили свыше 25,2 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям в Московской области. Общая мощность подключенных объектов составила 682,8 МВт.

Ежедневно энергетики обеспечивали электричеством в среднем 140 новых объектов — домов, предприятий и учреждений. Для представителей малого и среднего бизнеса средний срок подключения составил 81 рабочий день.

За это время компании подготовили и направили более 33 тысяч оферт договоров на подключение к сетям на общую мощность 1 674,2 МВт. Все заявки и документы были оформлены дистанционно.

Также были подведены итоги технологического присоединения социально значимых объектов. За шесть месяцев 2026 года 51 объект сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства получили качественное электроснабжение. В их числе 15 школ, три дошкольные организации, 10 больниц и поликлиник и восемь спортивных объектов.

«Наша задача — не просто подать напряжение, а создать условия для развития. Для новых объектов мы строим линии и подстанции с нуля, для действующих учреждений — наращиваем мощность, заменяем оборудование и протягиваем дополнительные сети», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.