Энергомощность сосудистого центра увеличили в 4 раза в Одинцове

В Одинцовском округе завершен комплекс работ по обеспечению нового регионального сосудистого центра в селе Перхушково надежным электроснабжением. Модернизация инженерной инфраструктуры стала одним из ключевых этапов подготовки больницы к открытию, которое запланировано на сентябрь.

После ввода объекта в эксплуатацию здесь начнут принимать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также использовать высокотехнологичное оборудование, требующее бесперебойной подачи электроэнергии.

Для обеспечения новых потребностей была значительно увеличена выделенная мощность — почти в четыре раза. В рамках проекта построили трансформаторную подстанцию, которая принимает высокое напряжение и преобразует его до необходимых параметров. Также специалисты проложили около семи километров кабельных линий, соединивших больницу с новым распределительным пунктом в Солослово.

Строительство энергетической инфраструктуры заняло около года. Работы велись в том числе в осенне-зимний период.