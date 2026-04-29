Энергомаш – ЧЗЭМ» внес значительный вклад в экономику округа

Одно из ключевых предприятий городского округа Чехов — «Энергомаш – ЧЗЭМ» — добилось увеличения выручки, что привело к росту налоговых отчислений в местный бюджет. Полученные дополнительные средства направляются на развитие и расширение производства, а также на его автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов. На заводе создаются новые рабочие места и реализуется программа импортозамещения.

Предприятие специализируется на производстве трубопроводной арматуры высокого давления, включая запорную, защитную, предохранительную и регулирующую арматуру. Основные клиенты завода — атомные и тепловые электростанции, а также предприятия нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности России. За все время работы для АЭС и ТЭС произведено свыше 4 миллионов изделий, а география поставок охватывает более 50 стран мира.

Генеральный директор АО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» Денис Ефимов сообщил, что в мае 2025 года собственником предприятия стал крупный отечественный промышленный холдинг. Новая управляющая компания взяла курс на комплексное развитие и модернизацию завода, улучшение его научно-технического потенциала и повышение конкурентоспособности.

Ожидается, что в текущем году поступления в бюджет значительно вырастут — до 2,3 миллиарда рублей. Планируется также увеличение объемов продаж продукции для тепловых электростанций до 700 миллионов рублей. К 2027 году руководство предприятия ставит цель нарастить общую выручку до 4 миллиардов рублей, а к 2028 году — до 5,5 миллиарда.

На заводе открыли производственный участок прототипирования, который является частью программы импортозамещения и реинжиниринга. Это позволяет расширять номенклатуру изделий и деталей, а также наращивать компетенции в конструировании и технологическом обеспечении производства.

Кроме того, предприятие активно сотрудничает с Чеховским техникумом, организуя для студентов программы профориентации. Это способствует формированию кадрового резерва и созданию новых рабочих мест, что является еще одним значительным вкладом «Энергомаша» в развитие экономики округа.