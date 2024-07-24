Энергетики заменили более 520 км алюминиевых проводов в Подмосковье с начала года

Подмосковные энергетики заменили более 520 километров алюминиевых проводов на современные самонесущие изолированные за первое полугодие. Работы ведутся по программе повышения надежности электроснабжения потребителей.

Как рассказали в Министерстве энергетике Московской области, всего в этом году по программам ремонта и модернизации заменят 1 190 километров проводов на СИП.

Самонесущий изолированный провод обладает повышенными характеристиками надежности. Благодаря изоляции ему не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур. Даже при падении дерева при ураганном ветре изолированный провод не порвется.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

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