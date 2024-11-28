Энергетики заменили более 1,6 км кабеля в Авиационном районе Домодедова

Качество электроснабжения повысили для 10 тысяч жителей в Домодедове. Энергетики компании «Мособлэнерго» отремонтировали 10-киловольтную кабельную линию в Авиационном микрорайоне, которая питает многоквартирные дома и важные социальные объекты.

Энергетики заменили кабель протяженностью 1,6 километров на фидере № 13 от питающего центра ПС-663 к распределительной трансформаторной подстанции РТП-62. Система снабжает более 10 тысяч жителей микрорайона Авиационный, а также Востряковский лицей № 1, Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиники и котельную.

«„Россети Московский регион“ также работают над повышением надежности электроснабжения в Домодедове. На 2024 год запланированы мероприятия по программе надежности: устройство 16,4 километров воздушных и кабельных линий, строительство четырех распределительных пунктов, которые повысят надежность электроснабжения 15 населенных пунктов. Работы уже выполнены на 70-80%. Держим вопрос на контроле», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

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