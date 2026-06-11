Энергетики увеличили мощность подстанции для больницы в Воскресенске

В начале июня специалисты «Мособлэнерго» завершили модернизацию трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение ГБУЗ МО «Воскресенская больница». После обновления мощность энергоснабжения медицинского комплекса выросла со 148 до 320 кВт.

Работы провели на объекте, который обеспечивает электроэнергией один из крупнейших медицинских комплексов округа. На Больничном проезде расположены взрослая и детская поликлиники, травмпункт, а также стационарные отделения «Воскресенской больницы». Увеличение мощности позволит учреждению увереннее работать при высоких нагрузках и использовать необходимое медицинское оборудование без ограничений.

В ходе модернизации энергетики заменили оборудование подстанции и установили современные трансформаторы. После завершения работ объем доступной мощности вырос почти в два раза. Это повысило надежность электроснабжения объекта и снизило вероятность перебоев в подаче электроэнергии.

«Модернизация подстанции в Воскресенске — наглядный пример адресной работы по повышению надежности электроснабжения социальной инфраструктуры. Увеличение мощности почти вдвое и замена трансформаторов на современные модели позволили значительно снизить риски технологических нарушений. Для нас критически важно, чтобы больницы, поликлиники и стационары были обеспечены стабильным и качественным электроснабжением — это основа бесперебойной работы медицинских учреждений в экстренных ситуациях», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В «Мособлэнерго» отметили, что модернизация электросетевого комплекса продолжается во всех муниципалитетах региона. Компания реализует проекты, направленные на повышение надежности энергоснабжения жилых домов, предприятий и социально значимых объектов Московской области.