Энергетики увеличили мощность электроснабжения еще 25 больниц Подмосковья

В Подмосковье продолжают подключать к электрическим сетям социально важные объекты. С начала года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели работы по технологическому присоединению и увеличению мощности электроснабжения для 25 медицинских учреждений.

Больницы и поликлиники получили почти шесть мегаватт дополнительной мощности. Все работы проходили под контролем специалистов Министерства энергетики Московской области.

Компании выполнили обязательства по действующим договорам: для новых корпусов, отремонтированных зданий и пристроек медицинских учреждений энергетики выдали трансформаторную мощность, необходимую для стабильной работы современного оборудования.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение, на уже существующих подстанциях установили более мощные трансформаторы и проложили новые кабельные линии.

Среди подключенных объектов — Егорьевская центральная районная больница для взрослых и детей, которая находится на улице Жукова Гора в Егорьевске.

В начале года к сетям также подключили педиатрическое отделение Воскресенской областной больницы.

Кроме того, осенью компания «Мособлэнерго» увеличили мощности для поликлиники № 1 Коломенской центральной районной больницы, расположенной на улице Октябрьской Революции.

Подобные работы провели также в Балашихе, Подольске, Зарайске, Одинцове, Сергиевом Посаде, Пушкино и других муниципалитетах.