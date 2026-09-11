Энергетики установили новое оборудование на подстанции в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» заменили силовой трансформатор на подстанции № 434 в селе Константиново городского округа Воскресенск. Новое оборудование обеспечит стабильное электроснабжение более 50 частных домов, где проживают свыше 150 человек.

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках текущей эксплуатации заменили силовое оборудование в трансформаторной подстанции № 434 в селе Константиново городского округа Воскресенск. От этой электроустановки получают электроснабжение более 50 частных домовладений, в которых проживают свыше 150 человек. В начале сентября энергетики заменили трансформатор, который выработал свой эксплуатационный ресурс, на новый мощностью 160 кВА.

«Трансформаторная подстанция № 434 в Воскресенске получила новое силовое оборудование, которое соответствует современным нагрузкам. Старый трансформатор исчерпал ресурс и мог стать причиной внеплановых отключений в период пиковых нагрузок. Теперь эта угроза устранена — новый агрегат обеспечит надежную подачу электроэнергии жителям», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Работы по замене изношенного оборудования являются частью системной программы повышения надежности электроснабжения в населенных пунктах региона.