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    Энергетики усилили электроснабжение одной из школ в Воскресенске

    Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    В городском округе Воскресенск завершили работы по увеличению мощности электроснабжения школы «Наши традиции». Обновление позволит образовательной организации использовать дополнительное оборудование и современные инженерные системы.

    Специалисты Коломенского филиала «Мособлэнерго» выполнили работы в рамках договора технологического присоединения. Энергетики установили новый прибор учета электроэнергии, который обеспечивает точный контроль потребления ресурсов.

    Перед вводом оборудования в эксплуатацию специалисты провели пусконаладочные работы и высоковольтные испытания.

    После завершения модернизации разрешенная мощность электроснабжения школы увеличилась до 80 кВт. Это позволит обеспечить стабильную работу учебных кабинетов, систем освещения, компьютерного оборудования и других объектов образовательной инфраструктуры.