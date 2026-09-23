Энергетики усилили электроснабжение одной из школ в Воскресенске
В городском округе Воскресенск завершили работы по увеличению мощности электроснабжения школы «Наши традиции». Обновление позволит образовательной организации использовать дополнительное оборудование и современные инженерные системы.
Специалисты Коломенского филиала «Мособлэнерго» выполнили работы в рамках договора технологического присоединения. Энергетики установили новый прибор учета электроэнергии, который обеспечивает точный контроль потребления ресурсов.
Перед вводом оборудования в эксплуатацию специалисты провели пусконаладочные работы и высоковольтные испытания.
После завершения модернизации разрешенная мощность электроснабжения школы увеличилась до 80 кВт. Это позволит обеспечить стабильную работу учебных кабинетов, систем освещения, компьютерного оборудования и других объектов образовательной инфраструктуры.