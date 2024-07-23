Энергетики расчистят более 8 километров охранной зоны ЛЭП в Раменском

Фото: Мособлэнерго

Специалисты приступили расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранной зоны линии электропередачи в Раменском городском округе. Главная цель мероприятий — подготовить электросетевые объекты к отопительному сезону.

Энергетики расчищают дорогу вдоль линии от питающего центра ПС-366 «Донино» до распределительной подстанции РП-33 протяженностью 8,5 километров.

«Работы по расчистке охранной зоны ЛЭП направлены на обеспечение надежности электроснабжения более 15 тысяч потребителей городского округа», — пояснили в Министерстве энергетики Московский области.

Кроме того, в Подмосковье реализуются производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение жителей региона.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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