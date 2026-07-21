Энергетики расчистили почти 4029 гектаров возле линий электропередачи в Подмосковье

С начала года специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели масштабную работу по расчистке территорий возле линий электропередачи в Московской области. Больше всего работ было проведено в Можайском муниципальном округе — 129,1 га силами «Россети Московский регион» и в Раменском муниципальном округе — 7,82 га усилиями «Мособлэнерго».

Энергетики убрали сухие и старые деревья, которые могли упасть на провода во время сильного ветра или грозы. Также были вырублены кустарники и обрезаны ветки, росшие слишком близко к проводам. Все спиленные ветки и стволы сразу вывозятся на утилизацию.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что наличие ветхих деревьев в охранных зонах ЛЭП — это прямая угроза объектам городской инфраструктуры, социально значимым объектам и многоквартирным домам. Поэтому работа по устранению этих рисков проводится планомерно во всех муниципалитетах.

Всего за 2026 год энергетиками будет очищено от деревьев и кустарников более 7,8 тыс. гектаров вдоль ЛЭП. Самый большой объем работ по обрезке запланирован в Дмитровском муниципальном округе — 325,1 га и Талдомском городском округе — 17,33 га. Основная часть этих работ будет проведена до конца лета.