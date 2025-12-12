Энергетики проверили котельные в 5 округах Подмосковья за сутки

В Подмосковье продолжается плановый мониторинг работы котельных. Как сообщили в региональной аварийно-восстановительной службе, 11 декабря специалисты МОС АВС вместе с рабочей группой областного штаба по модернизации теплоснабжения проверили котельные сразу в пяти муниципалитетах.

Всего специалисты осмотрели 23 котельные в Коломне, Люберцах, Одинцове, Пушкино и Раменском. Во время проверок особое внимание уделяли технической документации, подготовке персонала и общему состоянию оборудования. По итогам обследований специалисты составили акты.

Кроме того, 8 декабря сотрудники МОС АВС провели аналогичную проверку еще 18 котельных. Объезды прошли в Богородском округе, Долгопрудном, Дмитрове, Коломне и Одинцове. Региональные службы продолжают контролировать подготовку объектов теплоснабжения, чтобы обеспечить их стабильную работу в зимний период.