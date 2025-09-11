Энергетики провели урок электробезопасности в школе № 19 в Раменском

Урок начался с просмотра познавательного мультфильма. После этого специалисты рассказали школьникам про невидимую, но опасную силу в розетках. Напомнили, что нужно делать, чтобы не попасть под напряжение, а также показали свои инструменты и экипировку.

«Детям дали потрогать средства индивидуальной защиты, которыми мы постоянно пользуемся, которые проходят у нас проверки — это диэлектрические перчатки, указатели напряжения, без которых работа в электроустановках категорически запрещена, показали комплекты спецодежды, в которых мы работаем, каски», — рассказал мастер Раменского РЭС компании «Россети Московский регион» Владимир Ульянин.

Важные знания усвоили более 140 первоклассников. Занятие также посетили председатель Комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева и заместитель главы муниципалитета Александр Никитин.

«Это мероприятие очень важное и необходимое для детей, вот как раз таких первоклашек. Они, как губки, впитывают информацию, что-то они отложили все равно у себя в голове, это важно, это очень нужно», — отметил Александр Никитин.

После занятия каждый школьник получил подарки — раскраски и наклейки с правилами электробезопасности. Такие мероприятия в рамках акции «Доброе электричество — детям» энергетики проводят в разных городах Подмосковья уже на протяжении 16 лет.