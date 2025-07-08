Энергетики проведут вебинар для дачников в Одинцове 10 июля

Компания «Россети Московский регион» проведет 10 июля вебинар для нынешних и будущих дачников на тему: «Как избежать проблем с электричеством при покупке земельного участка, сохранив деньги и нервы?». В нем смогут принять участие жители Одинцовского городского округа.

В рамках вебинара специалисты компании расскажут о том, на какие моменты, связанные с электроснабжением, стоит обратить внимание при покупке участка и как узнать о возможностях подключения к электросетям. Также слушатели узнают, из чего формируется стоимость услуги технологического присоединения к электросетям и почему предпочтительнее покупать участок у продавцов, чьи земли входят в программу комплексного развития территорий.

Вопросы к спикерам можно направлять заблаговременно на почту: webinar@rossetimr.ru. Также будет возможность задать вопрос экспертам онлайн в закрытом чате в мессенджере Telegram.