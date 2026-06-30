Энергетики повысили надежность электроснабжения еще в 6 округах Подмосковья

Энергетики филиала «Россети» – МЭС Центра установили новые опоры на линиях электропередачи в Московской области. Это повысило надежность электроснабжения для жителей шести городских и муниципальных округов.

Всего было установлено 27 новых опор на семи линиях электропередачи напряжением 220 киловольт. Они расположены в городских округах Кашира, Ступино, Серпухов, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский и муниципальных округах Шатура и Богородское. Проект также обеспечил стабильность перетоков мощности с Владимирской и Рязанской областями.

Необходимость замены опор была вызвана их физическим износом. На их месте установили современные железобетонные опоры с высокими показателями механической прочности и устойчивости к климатическим нагрузкам. Каждая опора достигает в высоту 27 метров и весит 15,7 тонн.

Наибольший объем работ выполнен на линии электропередачи, от которой зависит электроснабжение городского округа Ступино и резидентов особой экономической зоны «Ступино Квадрат» — крупнейшей индустриальной площадки Подмосковья. Здесь установили 15 новых опор.

Часть работ проходила на участках со сложным рельефом. Для этого была задействована спецтехника высокой проходимости: вездеходы, подъемный кран, бульдозер, бурильная машина и автогидроподъемники.